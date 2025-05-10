Британські експерти працюють над відновленням польотів в Україну після припинення вогню – Стармер

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Велика Британія працює над зміцненням української економіки, у тому числі задля відновлення польотів в Україну після досягнення припинення вогню, повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер.

"Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню", – заявив він на пресконференції в Києві у суботу разом з іншими лідерами Коаліції охочих.

"Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", – підкреслив Стармер.

Він наголосив, що Велика Британія хоче бачити Україну безпечною та процвітаючою.

Як повідомлялося, Україна з осені працює разом з британськими страховиками над розробленням програми страхування, яка б полегшила відновлення польотів в Україну. У якості перших аеропортів, які знову почнуть приймати рейси, розглядають "Львів" та "Бориспіль" під Києвом.