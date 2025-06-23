Інтерфакс-Україна
Події
20:34 23.06.2025

Катар через безпекову ситуацію закриває повітряний простір

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Катар через безпекову ситуацію закриває повітряний простір

Влада Катару оголошує про тимчасове закриття повітряного простору країни з міркувань безпеки, повідомило в понеділок катарське МЗС.
"Влада Катару сповіщає про тимчасове призупинення авіасполучення з метою забезпечення безпеки громадян, резидентів і гостей країни", - йдеться в заяві відомства в соцмережі X.
Термінів обмежень міністерство не вказало.
В організації NOTAM (Повідомлення для повітряних місій) підтвердили, що повітряний простір над авіабазою "Аль-Удейд" - найбільшою військовою базою США на Близькому Сході - офіційно закрито.
Катар також назвав ракетну атаку з боку Ірану грубим порушенням суверенітету держави та міжнародного права. МЗС країни написало в соцмережі Х, що залишає за собою право на відповідь.
Також в міністерстві підтвердили, що іранські ракети перехопили катарські сили ППО, і постраждалих серед військових та цивільних немає.
Видання Ynet зі свого боку з посиланням на джерела в Ізраїлі передає, що Іран випустив 10 ракет по базах США в Катарі й одну по американській базі в Іраку.
Західні ЗМІ зазначають, що на базі "Аль-Удейд" зараз перебувають понад 10 тис. військовослужбовців.
Посольство США в Катарі опублікувало розпорядження про те, що американським громадянам, які перебувають у країні, наказано перейти в укриття.
"З метою обережності ми рекомендуємо американським громадянам сховатися в безпечному місці і чекати подальших розпоряджень", - йдеться в заяві на сайті диппредставництва.
Посольство Британії опублікувало аналогічну заяву щодо її підданих, які перебувають у Катарі.
У неділю Держдепартамент закликав американських громадян по всьому світу дотримуватися обережності після ударів США по ядерних об'єктах у Натанзі, Фордо та Ісфахані в Ірані в ніч на 22 червня.

Теги: #припинення #катар #авіасполучення

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