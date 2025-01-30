Авіасполучення в Бельгії відновлено після технічного збою в службі контролю повітряного руху

Роботу інформаційної системи компанії Skeyes, що займається контролем повітряного простору в Бельгії, відновлено, і авіасполучення поновлюється, повідомив RTBF.

"Система знову в робочому і стабільному стані. Повітряний трафік може поступово відновлюватися", - заявив телеканалу офіційний представник Skeyes Курт Вервілліген.

Він уточнив, що йшлося про технічну поломку, а не кібератаку.

Раніше в четвер бельгійський повітряний простір був закритий через технічну проблему у компанії, що контролює авіатрафік у Бельгії.

Літаки, що перебували в небі в зоні контролю Skeyes, були перенаправлені в аеропорти сусідніх країн. Жоден літак не міг ні приземлитися, ні злетіти в аеропортах Брюсселя, Антверпена, Остенде, Шарлеруа і Льєжа.