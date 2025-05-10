Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський і європейські лідери Коаліції охочих сказали президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови, що якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

"Джерела, які знають про 15-хвилинну розмову, повідомили, що Зеленський і європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією. Вони наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного перемир'я, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії", - пише видання.

"Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна прийняла припинення вогню і погодилася на прямі переговори з Росією", - сказало одне з джерел. Друге джерело повідомило, що Трамп був радий почути, що всі підтримали його пропозицію. "Тепер ми чекаємо на крок Росії", - сказав співрозмовник.