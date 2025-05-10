Інтерфакс-Україна
Події
16:11 10.05.2025

Коаліція охочих проведе низку зустрічей для розробки гарантії безпеки для України - Макрон

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Коаліція охочих проведе низку зустрічей для розробки гарантії безпеки для України - Макрон

Коаліція охочих в найближчі тижні проведе зустрічі для розробки гарантій безпеки для України, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"В найближчі тижні, ми продовжуємо наші зусилля, щоб провести цикл зустрічей, які розпочали в Парижі в рамках коаліції охочих… Ми готові продумати, як на довготривалу перспективу підготувати фінансування для України і забезпечити стійкі гарантії", - сказав Макрон на спільній з лідерами країн Коалиції охочих пресконференції у Києві в суботу.

На його думку, необхідно продумати таку допомогу української армії, щоб вона укріплювалась та могла протистояти можливій агресії РФ у майбутньому.

За словами президента Франції, для забезпечення гарантій безпеки на порядку денному стоїть питання розгортання контингенту стримування.

Макрон також повідомив, що після зустрічі голови країн Коаліції охочих поспілкувалися по відеозв'язку з президентом США Дональдом Трампом і він погодився з їх рішенням.

Теги: #коаліція_охочих #макрон

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