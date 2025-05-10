Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення "повного та негайного припинення вогню" між Індією та Пакистаном за посередництвом Сполучених Штатів.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - дописав він у соцмережі Х у суботу.