Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у 2024 році успішно пройшли міжнародну сертифікацію на відповідність стандарту ISO 14001.

"Це означає, що підприємства знижують вплив на довкілля, продовжують удосконалювати свої екологічні процеси та економлять природні ресурси попри війну", - повідомили у пресрелізі компанії в суботу.

За інформацією ДТЕК, у 2024 році наглядові аудити пройшли в "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі". Водночас "ДТЕК Донецькі електромережі" успішно завершили ресертифікаційний аудит.

"Завдяки екологічним підходам ОСР "ДТЕК Мережі" впроваджують дружні до довкілля практики (…) Щоб відповідати міжнародним стандартам, енергетики скорочують обсяги відходів, економлять природні ресурси, мінімізують ризики забруднення, а також постійно удосконалюють свої екологічні практики", - зазначили в енергохолдингу.

В компанії наголосили, що аудитори з австрійської TÜV AUSTRIA CERT GMBH та південнокорейської G-Certi високо оцінили рівень екологічних програм компаній попри виклики повномасштабної війни в Україні.

Серед практик, які особливо відзначили аудитори, вказані, зокрема: система збору та сортування відходів на підприємствах, системна екологічна освіта працівників та участь ДТЕК у глобальних ініціативах "Всесвітній день прибирання" та "Цифрове прибирання".

"Сертифікація ОСР — це підтвердження нашої відповідальності перед клієнтами, партнерами та державою. Щорічне підтвердження статусу — гарантія того, що ми працюємо прозоро, відповідаємо сучасним вимогам енергетичного ринку і постійно удосконалюємо наші екологічні практики" — зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, ДТЕК також, попри війну, продовжує проєкт із захисту лелек, завдяки якому популяція лелек уже збільшилася на понад 20 тис. птахів.

В компанії доповнили, що "ДТЕК Мережі" працюють за стандартом ISO 14001:2015 у сфері екологічного менеджменту вже не перший рік: з 2011 р. — "ДТЕК Київські регіональні електромережі", 2013 — "ДТЕК Дніпровські електромережі", 2015 — "ДТЕК Донецькі електромережі", 2019 — "ДТЕК Київські електромережі", 2020 — "ДТЕК Одеські електромережі". Щороку незалежні аудитори перевіряють відповідність компаній міжнародним стандартам екологічного управління.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.