13:37 10.05.2025
Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад - МВС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/
6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад, повідомило Міністерство внутрішніх справ України у телеграм в суботу.
"МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", - йдеться у повідомленні.
Раніше низка ЗМІ повідомила про обшуки у посадовців Нацгвардії, що тривали два дні.