Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад - МВС

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6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад, повідомило Міністерство внутрішніх справ України у телеграм в суботу.

"МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", - йдеться у повідомленні.

Раніше низка ЗМІ повідомила про обшуки у посадовців Нацгвардії, що тривали два дні.