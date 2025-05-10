Інтерфакс-Україна
Події
13:37 10.05.2025

Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад - МВС

1 хв читати
Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад - МВС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад, повідомило Міністерство внутрішніх справ України у телеграм в суботу.

"МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", - йдеться у повідомленні.

Раніше низка ЗМІ повідомила про обшуки у посадовців Нацгвардії, що тривали два дні.

Теги: #нацгвардія #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 09.05.2025
Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

16:36 05.05.2025
Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

17:53 02.05.2025
Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України - МВС

Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України - МВС

11:31 15.04.2025
У Нацгвардії створили два корпуси, які очолили командири "Азову" та "Хартії"

У Нацгвардії створили два корпуси, які очолили командири "Азову" та "Хартії"

04:45 12.04.2025
Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою після менш як трьох років служби – МВС

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою після менш як трьох років служби – МВС

12:17 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

12:11 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: Величезне навантаження на лікарів у прифронтових регіонах, потребуємо реабілітологів

Радник глави МВС Фінашин: Величезне навантаження на лікарів у прифронтових регіонах, потребуємо реабілітологів

16:56 02.04.2025
Центри підтримки для родин військовополонених та зниклих безвісти працюватимуть у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові

Центри підтримки для родин військовополонених та зниклих безвісти працюватимуть у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові

12:30 01.04.2025
Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

19:36 21.03.2025
МВС: Новий законопроєкт не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх

МВС: Новий законопроєкт не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх

ВАЖЛИВЕ

Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

ОСТАННЄ

Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"

Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

Єрмак опублікував фото зустрічі європейських лідерів у Києві з підписом "Історичні моменти"

Прохолодна, дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

Петиція проти обʼєднання Департаменту освіти та Департаменту молоді та спорту КМДА набрала необхідні голоси

Фон дер Ляєн: 30-денне припинення вогню має бути реалізоване без жодних попередніх умов, інакше – жорсткі санкції

Резервів потужності ТЕС в Україні наразі достатньо для покриття попиту на е/е в умовах ремонтів на АЕС – ексміністерка енергетики

Кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову перешкоджають у російській колонії здійснювати щоденні молитви - омбудсман

Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін відкине пропозиції 30-денного припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА