Інтерфакс-Україна
Події
13:23 10.05.2025

Прохолодна, дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

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Прохолодна, дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

У неділю, 11 травня, вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°.

На високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

У Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 травня найвища температура вдень була 29,5 в 1924р., найнижча вночі 0,6 в 1946р.

У понеділок, 12 травня, помірні ( у північні частині невеликі) дощі, вночі на Одещині та Миколаївщині значні дощі.

Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; на півдні та сході країни вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

У понеділок у Києві невеликий дощ, вночі місцями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #погода #дощі #прохолодно

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