Іран готується поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності - Reuters

Іран має намір поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Тегеран відправив у Росію в минулому році, пише Reuters з посиланням на джерела.

"Представники західних служб безпеки і регіональний чиновник, які говорили на умовах анонімності, заявили, що постачання пускових установок Fath-360 неминуче", - пише агентство.

За інформацією аналітиків, дальність дії ракети Fath-360 становить 75 миль (120 км), що дасть російським військам нову зброю для ураження українських передових військ, прилеглих військових об'єктів і населених пунктів поблизу кордону з Росією.

Як зазначається, у вересні минулого року США заявили, що Іран поставив ракети в Росію на дев'яти суднах під російським прапором, на які було накладено санкції, а три джерела повідомили Reuters у той час, що пускові установки в комплект не входять.