Естонія передала техніку та обладнання для психологічних підрозділів ДСНС України

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Естонська асоціація рятувальників передала техніку, обладнання та інше спорядження для психологічних підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Сумській, Харківській областях та надзвичайників Полтавщини.

"Серед переданої допомоги - мікроавтобуси, комплект технічного обладнання, автономні джерела енергії, прожектори, спеціальні набори для роботи з дітьми в умовах кризи, елементи мобільних пунктів психологічної допомоги та ін", - повідомила ДСНС у телеграм у суботу.

Голова ДСНС Андрій Даник підкреслив значення цієї підтримки: "Дякую вам за той титанічний труд, який ви зробили за весь цей час! Дякую за допомогу і неймовірну підтримку".

Він наголосив, що саме ця допомога, зокрема автомобілі, надійшла у надзвичайно важливий момент, і подякував естонському народу за послідовну підтримку з перших днів повномасштабної війни.

Голова правління Асоціації рятувальників Естонії Пія Каллас висловила солідарність з українцями: "Ви захищаєте ті цінності, які важливі в Естонії та Європі. І ми теж хочемо бути захищеними. Тож дуже дякую вам та всім українським рятувальникам. Ми дуже пишаємося вами!"