Інтерфакс-Україна
Події
10:10 10.05.2025

Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

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Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

Станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід та вихід для пасажирів, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Напередодні КМДА попередила, що 10 травня ст. м. "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.

Як повідомлялось, у Київ у суботу приїхали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Теги: #майдан_незалежності #метро

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