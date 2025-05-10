Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

Станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід та вихід для пасажирів, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Напередодні КМДА попередила, що 10 травня ст. м. "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.

Як повідомлялось, у Київ у суботу приїхали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.