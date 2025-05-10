Інтерфакс-Україна
Події
11:01 10.05.2025

У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

1 хв читати
У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на майдані Незалежності в Києві вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

"Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання", - повідомила пресслужба президента України.

Європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі коаліції охочих.

Теги: #майдан_незалежності #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 10.05.2025
Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

16:21 09.05.2025
Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

16:17 09.05.2025
Робота Коаліції охочих допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки Європи – Зеленський лідерам країн-членів JEF

Робота Коаліції охочих допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки Європи – Зеленський лідерам країн-членів JEF

16:01 09.05.2025
Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

13:48 09.05.2025
Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

23:30 08.05.2025
Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

20:56 08.05.2025
Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

20:15 08.05.2025
Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

19:26 08.05.2025
Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

18:56 08.05.2025
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

ВАЖЛИВЕ

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

ОСТАННЄ

Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін відкине пропозиції 30-денного припинення вогню

Росія закрила на 12 і 13 травня повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "орешником"

Іран готується поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності - Reuters

Естонія передала техніку та обладнання для психологічних підрозділів ДСНС України

ЄС підтримує заклик до 30-денного припинення вогню в Україні - Каллас

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Рубіо і Вадефуль обговорили припинення війни в Україні - Держдеп

В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче

Для встановлення режиму припинення вогню з Україною необхідно зупинити постачання Києву західних озброєнь - Пєсков

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА