У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на майдані Незалежності в Києві вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

"Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання", - повідомила пресслужба президента України.

Європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі коаліції охочих.