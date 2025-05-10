G7 та ЄС закликали Індію та Пакистан до стримання та деескалації конфлікту

Міністри закордонних справ країн G7 та Європейського Союзу опублікували спільну заяву, в якій закликали Індію та Пакистан до "максимальної стриманості" та "негайної деескалації", передає CNN.

"Ми закликаємо до негайної деескалації та закликаємо обидві країни до прямого діалогу для досягнення мирного результату. Ми продовжуємо уважно стежити за подіями та висловлюємо свою підтримку швидкому та тривалому дипломатичному врегулюванню", – йдеться в повідомленні.

У спільній заяві йдеться, що ескалація становить загрозу регіональній безпеці.

Зазначається, що міністри та Верховний представник ЄС "рішуче засуджують жахливий терористичний напад у Пахалгамі 22 квітня та закликають до максимальної стриманості як з боку Індії, так і з боку Пакистану".

Зазначається, що до складу G7 входять: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та Сполучені Штати Америки.

Як повідомлялося, відносини між Індією і Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. Крім того, за даними Hindustan Times, прикордонна охорона Індії запобігла спробі проникнення ворожої групи з Пакистану в районі округу Самба на союзній території Джамму і Кашмір через ділянку кордону, визнану на міжнародному рівні. Індійські військові відзвітували про знищення семи ворожих бійців і про удари у відповідь по пакистанському посту, звідки була зроблена спроба просочитися на індійську територію.

У ніч на середу військові Індії завдали авіаударів по інфраструктурі, розташованій на території Пакистану, і по контрольованих Ісламабадом районах Кашміру. ЗС Пакистану завдали ударів у відповідь.