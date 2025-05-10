Інтерфакс-Україна
Події
07:40 10.05.2025

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

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Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

Російські війська за добу здійснили 284 обстріли у 13 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Впродовж доби окупанти завдали 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні

За словами Федорова, 170 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Новобойківське, Магдалинівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку та 111 артобстрілів завдано по території Кам’янського, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19281

Теги: #постраждалі #запорізька #обстріли

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