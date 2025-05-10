Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

Новий федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив свій візит в Україну, а також лідерів Франції Еммануелф Макрона, Польщі Анджея Дуди та Великої Британії Кіра Стармера.

"Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Сполученого Королівства, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям триваючого варварського та незаконного вторгнення Росії", - написав він в соцмережі Х в ніч на суботу.

За його словами, лідери підтримують заклик президента США Дональда Трампа до мирної угоди.

"Разом зі Сполученими Штатами ми закликаємо Росію погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий та тривалий мир", - пише Мерц.

Також він зазначив готовність лідерів підтримати мирні переговори, спрямовані на технічне впровадження припинення вогню та підготовку всеохоплюючої мирної угоди якомога швидше.

Мерц підкреслив, що кровопролиття має закінчитися. Росія повинна припинити свою незаконну агресію, а Україні необхідно надати можливість розвиватися як суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, також для майбутніх поколінь.

"Ми продовжуватимемо розширювати нашу підтримку України. Доки Росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину", - резюмував канцлер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з лідерами Коаліції охочих у Києві в суботу, 10 травня.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1920956149089661037?t=M6iGwOS_7k8JuCQm72sg6A&s=07