Умєров обговорив на зустрічі із делегацією Міноборони ФРН посилення системи ППО та перспективи співробітництва у сфері ОПК

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією міністерства оборони Німеччини на чолі з директором Об’єднаного штабу планування і командування та керівником спеціального штабу "Україна", генерал-майором Крістіаном Фройдінгом під час якої, зокрема, обговорили подальше посилення системи протиповітряної оборони та перспективи виробництва української оборонної продукції у ФРН.

"У центрі переговорів — стратегічні проєкти європейського рівня у сфері безпеки. Обговорили подальше посилення системи протиповітряної оборони, включно з можливістю локалізації виробництва німецьких зразків озброєння в Україні. Також розглянули перспективи виробництва української оборонної продукції у Німеччині. Запропонував партнерам активізувати спільну роботу у сфері БПЛА. Україна має великий потенціал у розвитку сучасних безпілотних систем — і ми відкриті до технологічного партнерства", - написав Умєров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Україна налаштована на поглиблення безпекової співпраці з новим урядом Німеччини.

"Розраховую найближчим часом на особисту зустріч з моїм другом, міністром оборони Борисом Пісторіусом. Україна щиро цінує лідерство Німеччини у підтримці нашої боротьби за свободу, безпеку і справедливий мир", - резюмував Умєров.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0B4CHNt8yrzfT1L8pntckuwYSUJFWCM4N2yH3cPW9edVQi9Xw6PwuzWRaazYBAiAfl