Інтерфакс-Україна
Події
20:53 09.05.2025

Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

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Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новопризначений очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини Йоганном Вадефулєм на зустрічі у Києві обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію, повідомив очільник українського МЗС.

" Я був радий зустрітися з Йоганном Вадефулєм в Україні під час візиту європейських міністрів закордонних справ, який також є одним з його перших закордонних візитів на посаді нового Федерального міністра закордонних справ Німеччини. Підтримка Німеччини рятує життя українців та зміцнює Європу. Ми вдячні Німеччині за те, що вона є одним з лідерів Коаліції Волі", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Сибіга поінформував колегу про ситуацію на полі бою та порушення Росією власного "парадного перемир'я".

"Я поінформував про ситуацію на полі бою та порушення Росією власного "парадного перемир'я". Ми обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію, щоб вона погодилася на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми також обговорили двосторонній порядок денний, а також наші наступні спільні кроки та контакти на всіх рівнях. Україна та вся Європа з нетерпінням чекають на рішуче лідерство нового німецького уряду", - додав міністр.

 

Теги: #фрн #мзс

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