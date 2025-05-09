Інтерфакс-Україна
Події
20:13 09.05.2025

Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці

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Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем’єр-міністр та новопризначений міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорили зміцнення економічного та оборонного співробітництва, перспективи інвестицій та євроінтеграційні прагнення України, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

"9 травня у Львові відбулася зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, на якій обговорили економічне та оборонне співробітництво", - йдеться у повідомленні на сайті уряду у п'ятницю.

Повідомляється, що на зустрічі приділялась увага актуальній ситуації на фронті. Шмигаль підкреслив важливість посилення санкційного тиску на Росію, щоб примусити її до припинення вогню та висловив сподівання щодо якнайшвидшого ухвалення 17-ого пакета санкцій ЄС.

Також йшлося про перспективи інвестицій в Україну, які відкривають значні можливості для бізнесу. Шмигаль висловив сподівання, що німецькі компанії активно долучатимуться до процесу відновлення та розвитку нашої країни після завершення війни. Він також подякував німецькому бізнесу, який продовжує працювати в Україні, підтримуючи нашу економіку.

Також сторони обговорили євроінтеграційні прагнення України та реформи на шляху до повноправного членства в ЄС. "Очікуємо цього року відкрити переговори щодо всіх шести кластерів", — наголосив прем’єр-міністр.

Окремо глава українського уряду подякував німецькому народу за солідарність з Україною та за надану військову, фінансову, гуманітарну допомогу.

 

 

 

Теги: #німеччина #співпраця

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