Голова Офісу президента Андрій Єрмак дасть доручення своєму заступнику вивчати питання підняття зарплати військовослужбовцям.

"На жаль, це не моя зона відповідальності. Але я дам завдання своєму заступнику Павлу Палісі опрацювати це питання разом з Генштабом, Міноборони і Кабміном", - сказав Єрмак у мережі Instagram у п'ятницю, відповідаючи на запитання коли військовим піднімуть зарплату.