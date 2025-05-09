19:59 09.05.2025
Єрмак дасть доручення своєму заступнику вивчати питання підняття зарплати військовослужбовцям
Голова Офісу президента Андрій Єрмак дасть доручення своєму заступнику вивчати питання підняття зарплати військовослужбовцям.
"На жаль, це не моя зона відповідальності. Але я дам завдання своєму заступнику Павлу Палісі опрацювати це питання разом з Генштабом, Міноборони і Кабміном", - сказав Єрмак у мережі Instagram у п'ятницю, відповідаючи на запитання коли військовим піднімуть зарплату.