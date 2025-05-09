Стармер після зустрічі JEF: Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників , про це він сказав після зустрічі лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF), повідомляє The Gusrdian у п'ятницю.

"І саме на цьому наша абсолютна увага зосереджена - на Україні, на захисті цінностей, які вчора в День Перемоги ми згадували і вшановували, які були важко завойовані у Другій світовій війні", - сказав він.

На питання стосовно того, яке послання він направив би Росії та Пекіну, оскільки президент Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у заходах у Москві з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною, Стармер сказав: "Послання лідерів тут дуже, дуже чітке, і воно полягає в тому, що ми зосереджені на Україні.