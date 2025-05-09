Інтерфакс-Україна
Події
18:27 09.05.2025

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

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Бізнес-спільнота в Україні закликає Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та Міністерство внутрішніх справ (МВС) дослухатися до позиції тютюнової галузі та врегулювати питання обігу прекурсорів, та особливо - піпероналю.

Згідно із повідомленням пресслужби Європейської бізнес асоціації (ЄБА), 6 травня відбулася спільна зустріч представників ЄБА, Американської торговельної палати (AmCham) та асоціації "Укртютюн" щодо змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (постанова уряду №770).

"Бізнес повідомив (представникам держави, присутнім на зустрічі - ІФ-У) про проблеми з імпортом сировини, зокрема, через наявність у продукції піпероналю, який використовується в незначних кількостях у тютюновій продукції, однак підпадає під дію контролю. Це ускладнює господарську діяльність та створює бар’єри для виробництва й експорту", - наголосили в ЄБА.

Зазначається, що на відміну від ЄС, в Україні відсутні винятки для речовин, з яких неможливо виділити прекурсор економічно доцільним способом. Бізнес пропонує виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю, аби уникнути судових спорів, податкових втрат та падіння експортного потенціалу.

"Тютюнова галузь є одним з найбільших платників податків в Україні і конструктивне вирішення ситуації необхідне для стабільної роботи підприємств, забезпечення сплати податків, надходження валютної виручки та утримання робочих місць, що напряму впливає на макроекономічну стабільність", - додали в організації.

Теги: #моз #єба #мвс

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