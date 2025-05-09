Інтерфакс-Україна
Події
18:24 09.05.2025

В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

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В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією
Фото: https://mod.gov.ua

На зустрічі в Міністерстві оборони України з делегацію американського аналітичного центру Atlantic Council обговорили актуальну безпекову ситуацію, пріоритетні напрямки роботи та критичні потреби України, повідомило у п'ятницю українське оборонне відомство.

"Цілі Росії залишаються незмінними – слабка підконтрольна Україна та її окупація. Тому ми маємо продовжувати зміцнюватися – розвивати ОПК, навчати військовослужбовців та захищати критичну інфраструктуру. Підтримка партнерів дуже важлива у цьому аспекті", – наголосив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Він подякував американським дипломатам та експосадовцям за надану підтримку та допомогу з боку США та американського народу. Боєв наголосив, що Україна, як ніхто, прагне миру, проте РФ до нього не готова.

"Росія продовжує залучати людей до війни завдяки своїй пропаганді, на яку щорічно витрачає понад $4 млрд. Україна продовжує боротьбу, але підтримка партнерів залишається критично важливою", – зауважив.

Боєв зауважив, що РФ не готова до прямих переговорів, а будь-яке перемир’я використовує для зміцнення своїх позицій.

Теги: #міноборони #atlantic_council

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