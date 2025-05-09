Інтерфакс-Україна
Події
18:16 09.05.2025

Дистанційний комплекс розмінування "ГАРТ 5100" першим в Україні отримав сертифікат відповідності

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Українська інженерна компанія XTI Engineering завершила державну сертифікацію першого вітчизняного важкого дистанційного комплексу розмінування "ГАРТ 5100", повідомило Міністерство економіки у п’ятницю.

В органі пояснили, що "ГАРТ 5100" є повністю українською розробкою, а всі етапи виробництва - від проєктування до складання - здійснюються в Україні, що суттєво скорочує логістику, забезпечує швидке постачання, полегшує техобслуговування та ремонт. Сам комплекс створили для знешкодження мін і вибухонебезпечних предметів методом детонування і механічного знищення за допомогою ланцюгового молоткового агрегату або фрези.

"ГАРТ 5100" - це приклад того, як українські інженери створюють рішення світового рівня для подолання викликів, які постали перед Україною. Повністю вітчизняне виробництво цієї машини не лише збільшує наші спроможності в розмінуванні, а й створює додану вартість, робочі місця та стимул для розвитку українського промислового комплексу. Це — інвестиція в економіку та безпеку країни", - цитується перша віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко на сайті міністерства.

В Мінекономіки пояснили, що висновок видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Машина вже готується до серійного виробництва.

Щодо характеристик комплексу, то він має дистанційне керування - до 600 м, з можливістю збільшення радіуса дії до 1 км при використанні ретранслятора, також він оснащений системою оглядових камер з широким кутом бачення.

Його робоча швидкість становить 1,5 км/год, за один світловий день машина може розмінувати понад 2 га території з глибиною обробки до 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати техніку до різних типів ґрунтів.

У міністерстві також зауважили, що у квітні фермери, що долучилися до державної програми компенсацій розмінування земель сільгосппризначення отримали у використання понад 295 га очищених угідь. Усього ж із початку програми оператори протимінної діяльності (ПМД) провели роботи та повернули фермерам у використання майже 1400 га земель, звільнених від мін та снарядів, що не вибухнули.

У квітні також тривала робота з посилення спроможностей України у сфері ПМД. Зокрема, в Женеві відбувся воркшоп, організований Мінекономіки та Женевським міжнародним центром з гумрозмінування (GICHD) за підтримки Канади, Німеччини, Японії та Швейцарії. Понад 100 учасників заходу – представники урядів України та країн-партнерів, міжнародних організацій, операторів ПМД обговорили питання координації зусиль з очищення України та прискорення реалізації Національної стратегії України з питань протимінної діяльності.

Теги: #розмінування #мінекономіки #гарт_5100 #сертифікація

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