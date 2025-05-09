Інтерфакс-Україна
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18:09 09.05.2025

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

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Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє про домовленість з державами-членами Європейського Союзу і Європейською комісією, що всі переговорні напрямки про вступ України в Євросоюз будуть відкриті одночасно.

"У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно. Це рішення не заборонено ніякими європейськими нормами, але ніколи не спадала на думку така можливість. Ми її відкрили в першу чергу тому, що ми спроможні як держава", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Віцепрем'єрка поскаржилася, що на сьогодні є одна держава-член ЄС, яка не бажає вести будь-яких перемовин щодо рішень про подальше просування України до членства в Євросоюзі, але уряд знаходиться в діалозі з Угорщиною, і, можливо, вдасться досягти результату. 

Як повідомлялося, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про заплановані на 12 травня в Ужгороді переговори української і угорської делегацій, за результатами яких вона зможе сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація.

Теги: #єк #стефанішина #єс

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