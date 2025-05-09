Інтерфакс-Україна
Події
17:39 09.05.2025

Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

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Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на своїй сторінці у соціальній мережі Х навів висловлювання голови КНР Сі Цзіньпіна під час переговорів з Володимиром Путіним у Москві, в якій коротко викладено мотивацію Пекіну стосовно співпраці з РФ.

"Сьогодні, перед обличчям односторонніх контртечій, залякувань і силової політики, Китай співпрацює з Росією, щоб мужньо і переконано виконувати особливі обов'язки великих країн і постійних членів Ради Безпеки ООН, відстоювати правильний історичний погляд на Другу світову війну, захищати авторитет і репутацію Організації Об'єднаних Націй, твердо відстоювати переможні підсумки Другої світової війни, рішуче захищати права та інтереси Китаю, Росії та всіх інших країн, що розвиваються, і спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію", - заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Москві.

Теги: #китай #рф #сі_цзіньпін

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