Робота Коаліції охочих допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки Європи – Зеленський лідерам країн-членів JEF

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Європа виграє від діяльності Коаліції охочих і зможе посилити за її допомогою свою наявну архітектуру безпеки, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у четвер.

"В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції охочих – попереду серйозна робота. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки", - сказав Зеленський.

Текст відеозвернення оприлюднено на сайті голови держави у п'ятницю.

Як повідомлялося, зустрічі Коаліції охочих відбулися 27 березня та 10 квітня, в яких взяли участь понад 30 країн. 15 квітня відбулася зустріч Коаліції охочих щодо безпеки в Чорному морі. Сполучені Штати в приватних переговорах дали зрозуміти, що готові надати підтримку західним військам у рамках цієї ініціативи, яку просуває прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.