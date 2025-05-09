Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

США зробили внесок у створення Спеціального трибуналу і можуть рано чи пізно приєднатися до нього, заявила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас.

"Сполучені Штати вже два з половиною роки сприяють створенню цього трибуналу, тому вони були частиною цієї ініціативи та закликали групи для подальшого розвитку цього процесу, і ми дуже вдячні за це. Наразі вони не є частиною, але я припускаю, що рано чи пізно вони знову приєднаються", - сказала вона на пресконференції у Львові п’ятницю.