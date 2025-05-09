Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що запуск юридичної процедури створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України буде зроблений найближчим часом.

"Путінський режим убив 616 і поранив понад 1800 дітей. Ще понад 19 тисяч дітей депортував на російську територію. Масові розстріли цивільного населення та нелюдське ставлення до військовополонених - це також спільний почерк нацистів та рашистів. Україною зафіксовані понад 167 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів росії. У кожного з них є своє ім’я. І важливо, щоб ці люди відповіли за злочинні накази та за їх виконання. Україна вже робить цю роботу", - сказав Шмигаль на зустрічі Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у п'ятницю у Львові.

За його словами, на сьогодні 735 осіб отримали підозру за воєнні злочини, 471 провадження передано до суду, є 241 вирок, а також оголошено підозри 40 російським високопосадовцям .

"40 країн об’єдналися в коаліцію для того, щоб створити для цього спеціальний трибунал в рамках Ради Європи. Новий Нюрнберг для Кремля. Головне завдання Спецтрибуналу — розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що сьогодні приймається політичне рішення про схвалення роботи юридичних команд держав-учасниць коаліції, а наступний крок - запуск юридичної процедури створення трибуналу, який бін буде зроблений найближчим часом.

"Дякую уряду Нідерландів за готовність розмістити його в Гаазі", - додав він.

Як повідомили джерела агентству "Інтерфакс-Україна", майбутній спецтрибунал зможе розслідувати справи щодо так званої "трійки" - Путін-Лавров-Мішустін - до стадії винесення обвинувального акту прокурором. Тобто прокурор трибуналу сформує обвинувачення, виступить із публічною заявою, що "трійка" винна у скоєнні злочину агресії, обвинувальний акт надійде до pre-trial judge (судді попереднього провадження) і процес призупиниться, допоки "трійка" перебуває на своїх посадах. Але щойно вони підуть зі своїх посад, процес розгляду автоматично відновиться. Якщо ж ці люди не опиняться фізично на лаві підсудних, то суд буде заочним.

Олександр Лукашенко з Кім Чен Ином також будуть в полі зору трибуналу, але не влада Ірану: юридичної складової злочину агресії з боку Ірану як такої немає, бо агресія – це не про постачання дронів та ракет.

"Двадцятка" вищого військо-політичного керівництва РФ - Медведєв, Шойгу, Наришкін, Герасімов, Бортніков, Золотов і т.д. – не матиме жодних імунітетів: і розслідування, і винесення вироків щодо них буде цілком можливе.