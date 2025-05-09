Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Європейському союзу за EUR75 млрд фінансової, економічної та гуманітарної допомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки.

"Європа все більше демонструє рішучість, гнучкість та швидкість у реакції. Ми бачимо нові санкції, нові оборонні ініціативи, нову логіку єдності. Ми бачимо Європу, яка здатна діяти", - написав Шмигаль в телеграм-каналі з посиланням на свій виступ на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Львові.

Від підкреслив, що сьогодні головним спільним завданням є досягнення справедливого миру та довгострокової безпеки для України та Європи.

"Наша стратегічна мета — це стати членом ЄС одразу після настання справедливого миру. Ми довели, що здатні не просто захищатися, але і постійно змінюватися. Ми не зупиняли реформи. Ми за декілька кроків по повного виконання всіх наших зобовʼязань в межах Угоди про асоціацію та готові завершити домашню роботу швидко та відповідально", - додав він.

Серед іншого, Шмигаль висловив подяку ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гуманітарної допомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки.

"За кожен пакет санкцій проти агресора, за заморозку російських суверенних активів та використання прибутків від них на користь України", - підкреслив прем'єр.