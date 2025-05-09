Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів із закликом створити щодо злочину агресії, вчиненого РФ проти України.

"Сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України. І сьогодні, коли у Львові зібралися представники понад 40 країн, я закликаю всю Європу та наших демократичних друзів у світі надати цьому рішенню політичну підтримку", - сказав Зеленський у зверненні до голів МЗС інших країн, єврокомісарів та дипломатів, які зібралися у Львові у п'ятницю для святкування Дня Європи.

Він відзначив, що Європа має довгу й багату історію, "але сьогодні ми найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя".

"Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість… У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати", - сказав президент України.

"Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Європи зустрілися у Львові, де провели засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Голови відомств, Верховна представниця ЄС Кая Каллас, єврокомісари та дипломати вшанували пам'ять українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії. Під час зустрічі прем'єр-міністра України Деніса Шмигаля з Каллас вони обговорили подальші спільні зусилля щодо зміцнення України, посилення тиску на РФ та просування вступу України до ЄС.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про прибуття до міста 35 іноземних делегацій у п'ятницю, коли в Україні та Європейському Союзі відзначається День Європи на знак миру та єдності у цій частині світу.