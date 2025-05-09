Британія додала до санкційних списків щодо Росії СК "Согласіє", компанії з Гонконгу та Норвегії, понад 100 танкерів

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Британська влада в п'ятницю поповнила санкційні списки щодо РФ страховою компанією "Согласіє" і ще трьома структурами, а також п'ятьма фізичними особами, ідеться в пресрелізі Мінфіну Британії.

Зокрема, до "чорних списків" додали BX Energy і Nord Axis Ltd, що базуються в Гонконгу, і зареєстровану в Норвегії компанію Romarine AS, а також п'ятьох осіб - Ахмеда Керімова, Тахіра Гараєва, Анара Мадатлі, Талата Сафарова та Етібара Еюба.

Крім того, за даними британських ЗМІ, санкції введено проти більш ніж 100 танкерів.

У Мінфіні уточнили, що санкції передбачають заморожування активів, інші обмеження на фінансові операції та інвестиції.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер пояснив обґрунтував введення санкцій загрозами РФ для національної безпеки.

"Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все можливе для захисту працюючих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном", - написав Стармер в соцмережі Х.

Раніше в повідомленні на сайті кабінету міністрів Великої Британії йшлося про те, що 9 травня Лондон ухвалить найбільший в історії пакет санкцій проти танкерів, що мають відношення до РФ.