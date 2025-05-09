Індія призупинила рейси цивільної авіації у 24 аеропорти на півночі країни

На півночі Індії 24 аеропорти тимчасово не приймають цивільні рейси у зв'язку з обміном ударами між Індією і Пакистаном, повідомляють західні ЗМІ.

Індійська влада, зокрема, закрила для пасажирських авіаперевезень аеропорти в містах Джодхпур (штат Раджастхан), Лудхіяна та Амрітсар (штат Пенджаб).

Із середи найбільші авіаперевізники Індії, зокрема Air India, IndiGo і SpiceJet скасували понад 100 авіарейсів.

За деякими даними, припинення польотів цивільної авіації можуть скасувати в суботу вранці.

Зі свого боку, за даними пакистанського видання Dawn, усі аеропорти в Пакистані продовжують функціонувати, можливі зміни в графіку повітряного руху є прерогативою авіакомпаній.

Так, раніше авіакомпанія Emirates, що базується в ОАЕ, призупинила польоти своїх літаків над Пакистаном до 10 травня. Qatar Airways також поки що не виконуватиме рейсів до Індії та Пакистану і з цих країн.

Водночас пакистанські військові відзвітували, що перехопили ще шість індійських БПЛА над провінцією Пенджаб.

Відносини між Індією та Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. Загинули 26 осіб. Індія поклала відповідальність за теракт на пакистанську сторону.

У ніч на середу військові Індії завдали авіаударів по інфраструктурі, розташованій на території Пакистану, і по контрольованих Ісламабадом районах Кашміру. ЗС Пакистану завдали ударів у відповідь.