Інтерфакс-Україна
Події
11:03 09.05.2025

За тиждень до фіналу "Євробачення-2025" Україна має 50% шанс потрапити в десятку

1 хв читати
За тиждень до фіналу "Євробачення-2025" Україна має 50% шанс потрапити в десятку
Фото: Суспільне мовлення

За тиждень до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" букмекери пророкують перемогу представнику Швеції, Україна має 50-відсотковий шанс потрапити в десятку.

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представник Швеції KAJ з піснею Bara bada bastu має 84% шансів потрапити в десятку переможців, 75% шансів потрапити в п'ятірку і 35% шансів на перемогу в конкурсі.

Друге і третє місце пророкується представникам Австрії і Франції відповідно.

Щодо представників від України, то за тиждень до фіналу конкурсу за даними букмекерів, гурт Ziferblat з піснею Bird of pray має 53% шансів потрапити в десятку переможців, 13% шансу потрапити в п'ятірку, і лише 1% шансу на перемогу.

Загалом на сьогодні за статистикою букмекерів гурт Ziferblat може зайняти тринадцяте місце.

Що стосується першого півфіналу, то представники України мають 94% шансів пройти кваліфікацію у фінал.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #євробачення #букмекери #ziferblat

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 09.05.2025
"Суспільне" забезпечить спецтрансляцію "Євробачення" з перекладом жестовою мовою в повноекранному форматі

"Суспільне" забезпечить спецтрансляцію "Євробачення" з перекладом жестовою мовою в повноекранному форматі

09:07 08.05.2025
Режисеркою-постановницею номера представників України на "Євробаченні-2025" стала Марія Коростельова

Режисеркою-постановницею номера представників України на "Євробаченні-2025" стала Марія Коростельова

17:30 07.05.2025
Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі

Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі

11:46 02.05.2025
Гурт Ziferblat напередодні "Євробачення-2025" випустив альбом з конкурсною піснею Bird of pray

Гурт Ziferblat напередодні "Євробачення-2025" випустив альбом з конкурсною піснею Bird of pray

17:47 01.05.2025
Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

10:44 29.04.2025
Jerry Heil стане речницею від України на "Євробачення-2025"

Jerry Heil стане речницею від України на "Євробачення-2025"

11:07 31.03.2025
У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

08:46 30.03.2025
Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

13:34 28.03.2025
Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

10:38 24.03.2025
У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

ВАЖЛИВЕ

На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних очікуються дощі, місцями заморозки на поверхні ґрунту

Британія додала до санкційних списків щодо Росії СК "Согласіє", компанії з Гонконгу та Норвегії, понад 100 танкерів

Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

Лідери країн-членів JEF обговорили із Зеленським і Трампом перспективи 30-денного припинення вогню: ситуація рухається

На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

Мерц і Трамп наполягають на 30-денному припиненні РФ вогню, яке стане початком мирних переговорів

Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

Зеленський привітав українців з Днем Європи

Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА