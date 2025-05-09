За тиждень до фіналу "Євробачення-2025" Україна має 50% шанс потрапити в десятку

Фото: Суспільне мовлення

За тиждень до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" букмекери пророкують перемогу представнику Швеції, Україна має 50-відсотковий шанс потрапити в десятку.

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представник Швеції KAJ з піснею Bara bada bastu має 84% шансів потрапити в десятку переможців, 75% шансів потрапити в п'ятірку і 35% шансів на перемогу в конкурсі.

Друге і третє місце пророкується представникам Австрії і Франції відповідно.

Щодо представників від України, то за тиждень до фіналу конкурсу за даними букмекерів, гурт Ziferblat з піснею Bird of pray має 53% шансів потрапити в десятку переможців, 13% шансу потрапити в п'ятірку, і лише 1% шансу на перемогу.

Загалом на сьогодні за статистикою букмекерів гурт Ziferblat може зайняти тринадцяте місце.

Що стосується першого півфіналу, то представники України мають 94% шансів пройти кваліфікацію у фінал.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".