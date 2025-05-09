Інтерфакс-Україна
Події
10:51 09.05.2025

Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

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Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

В України немає іншого безпекового вибору, окрім членства в НАТО, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Коли ми говоримо про, звісно, НАТО, то ми розуміємо, що, як на мене, іншого теж вибору безпекового в нас немає. Як би зараз нам не викручували руки, але наша лінія переговорів до миру, це все одно є членством НАТО. Ми, як Україна, дали всім членам НАТО, всій Європі три роки підготуватися. Чи використали вони повноцінно ці три роки? Як на мене, ні", - заявила Кондратюк під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Вона наголосила, що за три роки було втрачено багато шляхів та можливостей партнерами.

"Якби в перші дні повномасштабного вторгнення світ акумулював всі свої дії проти Росії, якби з перших днів нам давали збройну допомогу, яку потребувала в повному обсязі Україна, я думаю, багато б "якби" не було", - впевнена Кондратюк.

За її словами, шлях до миру зараз в Україні лежить виключно через силу.

Теги: #ksf #ksf2025 #кондратюк

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