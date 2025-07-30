Інтерфакс-Україна
Події
14:15 30.07.2025

Учасники Всесвітньої конференції голів парламентів вийшли із залу під час виступу Матвієнко - Кондратюк

1 хв читати
Учасники Всесвітньої конференції голів парламентів вийшли із залу під час виступу Матвієнко - Кондратюк

Учасники Всесвітньої конференції голів парламентів у Женеві влаштували демарш під час виступу спікерки Ради федерацій РФ Валентини Матвієнко, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Демарш під час виступу матвієнко на Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві! Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України!", - написала Кондратюк у середу у Фейсбуці.

Вона оприлюднила відео, на якому видно, як учасники конференції масово залишають зал під час виступу Матвієнко.

Як повідомлялось, у вівторок Кондратюк закликала учасників Всесвітній конференції бойкотувати публічні заходи за участі Матвієнко.

Теги: #демарш #женева #кондратюк #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 29.07.2025
Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів бойкотувати заходи за участі Матвієнко

Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів бойкотувати заходи за участі Матвієнко

14:12 28.07.2025
Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни підсанкційним особам із РФ на конференції керівників парламентів у Швейцарії

Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни підсанкційним особам із РФ на конференції керівників парламентів у Швейцарії

17:04 16.07.2025
Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

14:23 16.07.2025
Польщі недостатньо підіймати винищувачі у повітря під час атак РФ, треба допомогти Україні закрити небо - Кондратюк

Польщі недостатньо підіймати винищувачі у повітря під час атак РФ, треба допомогти Україні закрити небо - Кондратюк

19:10 14.07.2025
Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

10:25 12.07.2025
Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

10:01 11.07.2025
Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

21:50 10.07.2025
Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

20:07 10.07.2025
NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву скла в Київській області в 2026р.

NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву скла в Київській області в 2026р.

18:33 10.07.2025
Відновлення України має включати гуманітарний компонент - гендиректор УЧХ

Відновлення України має включати гуманітарний компонент - гендиректор УЧХ

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

ОСТАННЄ

Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Переселенці становлять близько 40% поміж інвесторів в проєктах "Інтергал-Буду" на заході країни

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

ДБР викрило посадовця ДСНС, який намагався за $19 тис. переправити військовозобов'язаного в Румунію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА