Учасники Всесвітньої конференції голів парламентів вийшли із залу під час виступу Матвієнко - Кондратюк

Учасники Всесвітньої конференції голів парламентів у Женеві влаштували демарш під час виступу спікерки Ради федерацій РФ Валентини Матвієнко, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Демарш під час виступу матвієнко на Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві! Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України!", - написала Кондратюк у середу у Фейсбуці.

Вона оприлюднила відео, на якому видно, як учасники конференції масово залишають зал під час виступу Матвієнко.

Як повідомлялось, у вівторок Кондратюк закликала учасників Всесвітній конференції бойкотувати публічні заходи за участі Матвієнко.