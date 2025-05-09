РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров наголошує, що "ворог звично бреше про припинення вогню - за даними військових протягом двох діб йдуть штурмові дії на лінії фронту".

"Щоденні обстріли продовжуються - на тижні, що минає, ворог встановив новий антирекорд - більше 620 ударів по Запорізькій області на добу", - написав Федоров у телеграм-каналі вранці в п’ятницю.

"З досвіду знаємо: оголошуючи перемир’я, росіяни підсилюють постачання своїх підрозділів на передовій. Тож про справжню тишу на лінії фронту не йдеться - ворог здатний лише на маніпуляції та відверту брехню", - зазначив очільник ОВА.