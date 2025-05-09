Мерц домовився з Трампом співпрацювати для досягнення миру в Україні та швидко владнати торговельні суперечки

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц провів у четвер ввечері телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, сторони домовилися тісно співпрацювати з метою припинення війни в Україні, повідомляється на сайті канцлера у п'ятницю.

"Федеральний канцлер розділив вимогу президента щодо швидкого припинення вбивств в Україні. За його словами, Росія має погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Трамп заявив, що буде рішуче підтримувати зусилля Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами, спрямовані на досягнення тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

Також Трамп і Мерц домовилися швидко вирішити торговельні суперечки та оголосили про взаємні візити до США та Німеччини.

Трамп привітав Мерца з інавгурацією, а Мерц запевнив американського президента, що через 80 років після закінчення Другої світової війни США залишаються незамінним другом і партнером Німеччини.