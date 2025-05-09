Інтерфакс-Україна
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09:29 09.05.2025

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

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Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ
Фото: Unsplash

У п'ятницю, 9 травня, проти "тіньового флоту" Росії буде застосовано найбільший в історії пакет санкцій, що посилить тиск на неї і захистить найважливішу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи, йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів Великої Британії.

"Уряд запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту Путіна і перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року", - повідомив уряд.

Як очікується, про санкції оголосить британський прем'єр Кір Стармер на саміті Об'єднаних експедиційних сил (JEF), який відбудеться в Осло.

За допомогою використання тіньового флоту Росія має можливість фінансувати "незаконну війну Кремля в Україні", - наголошується в повідомленні кабміну.

Камін також повідомив, що, як очікується, у п'ятницю учасники саміту заявлять про посилення партнерства JEF з Україною.

"Це надасть подальшу підтримку українським збройним силам за допомогою інтенсивних навчань, підвищення оперативної взаємосумісності між військовими платформами та посилення підтримки в боротьбі з дезінформацією, а також дасть змогу країнам JEF перейняти бойовий досвід збройних сил України", - ідеться в повідомленні кабміну.

До Об'єднаного експедиційного корпусу входять 10 країн: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Велика Британія.

Теги: #тіньовий_флот #санкції_рф #велика_британія

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