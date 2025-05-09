Інтерфакс-Україна
Події
08:25 09.05.2025

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

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Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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