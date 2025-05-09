Інтерфакс-Україна
Події
08:22 09.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

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Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб
Фото: 152 ОЄБр

Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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