Уряд Великої Британії збирається оголосити посилений пакет санкцій проти тіньового флоту

Прем'єр-міністр Великої Британії оголосить найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту з метою посилення тиску на Росію, повідомляє уряд цієї країни в прес-релізі в п'ятницю.

"Сьогодні проти російського тіньового флоту буде запроваджено найбільший в історії пакет санкцій, що посилить тиск на Путіна і захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи", - сказано в повідомленні.

"Нові заходи, про які прем'єр-міністр оголосить сьогодні на засіданні Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в Осло, посилять тиск на російську економіку, яка хитається через зниження цін на нафту та високі витрати на війну", - йдеться в прес-релізі.

Основний пакет санкцій буде спрямований проти застарілого і небезпечного тіньового флоту, що перевозить російську нафту і створює "загрозу для критично важливої національної інфраструктури Великої Британії та Євроатлантики, а також для довкілля".

"Сьогодні уряд запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту Путіна і відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року", - повідомляють на сайті британського уряду.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-to-announce-largest-ever-sanctions-package-targeting-shadow-fleet-as-uk-ramps-up-pressure-on-russia