Інтерфакс-Україна
Події
05:20 09.05.2025

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

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Росія може використовувати дитячі літні табори в окупованому Криму, щоб перешкодити українським ударам по російських військових об'єктах, розташованих на півострові, попереджає "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 8 травня.

ISW посилається на інформацію "Крим Реалії" Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), яка попередила, що російські чиновники можуть використовувати присутність дітей у літніх таборах у Криму, щоб стримати українські війська від ударів по військових об'єктах на окупованому півострові, фактично використовуючи дітей як щити, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

"Губернатор окупаційної області Севастополя Михайло Развожаєв 5 травня заявив, що російські чиновники планують організувати сімнадцять літніх таборів для російських та українських дітей в окупованому Севастополі, включаючи сиріт та дітей російських солдатів.Російські чиновники стверджували, що цього літа в окупованому Криму понад 400 закладів прийматимуть дітей", - інформує ISW у звіті.

"Раніше ISW зазначав, що Росія, ймовірно, використовує живі щити, порушуючи міжнародне гуманітарне право, яке говорить, що "військове командування повинно уникати розгортання військових цілей у густонаселених районах або поблизу них". Наполягання Росії на тому, щоб розглядати окупований Крим як туристичний напрямок, незважаючи на те, що Росія використовує Крим для підтримки своєї триваючої військової агресії проти України, ставить під загрозу життя цивільного населення (особливо дітей)", - наголошують експерти ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-occupation-update-may-8-2025

Теги: #табори #крим #війна #діти #рф

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