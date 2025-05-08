Інтерфакс-Україна
Події
22:58 08.05.2025

Проросійський лідер першого туру президентських виборів в Румунії хоче від України компенсації за переданий "Патріот" – ЗМІ

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Лідер першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон заявив про нейтралітет щодо російської агресії і потребу в компенсації з боку України за передану систему "Патріот", повідомляє портал Digi24 у четвер.

Видання цитує слова відомого своєю проросійською позицією кандидата у президенти Румунії від "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміона, сказані в ефірі Euronews у четвер увечері.

"Румунія не дасть жодного цента іншій країні, а зосередиться на своєму власному населенні", - наводить Digi24 заяву Сіміона.

На запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет підтримки для України, Сіміон, зокрема відповів: "…Наша позиція щодо агресивної війни Росії проти України, яка триває вже три роки і нікуди не йде, - це нейтралітет, не ескалація, не озброєння і повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".

Окрім того Сіміон заявив, що в разі перемоги вимагатиме від України компенсації того, що він назвав "участю Румунії у військових діях", закрема за передану Україні систему ПРО "Патрiот".

"Ми не знаємо, що означає ця компенсація, чи буде вона відображена в контрактах, зерні або інших питаннях, але за систему "Патріот", подаровану Клаусом Йоханнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати щось взамін", - цитує Digi24 заяву Сіміона.

Джерело: https://www.digi24.ro/stiri/externe/george-simion-intrebat-daca-va-ajuta-ucraina-in-calitate-de-presedinte-romania-nu-va-mai-da-niciun-leu-pentru-alta-tara-3232835?__grsc=cookieIsUndef0&__grts=58224380&__grua=dfdccedf503c5110b14f773b9247466f&__grrn=1

Теги: #румунія #патріот #компенсація #кандидат

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