Інтерфакс-Україна
Події
21:11 08.05.2025

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

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Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

"Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян. У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру", - йдеться у привітанні, опублікованому в Телеграм голови держави.

Зеленський побажав Льву XIV "мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії".

Як повідомлялося, 8 травня новим Папою Римським було обрано американського кардинала Роберта Прево, він прийняв ім'я Лев XIV.

 

Теги: #папа_римський #президент

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