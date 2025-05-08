Інтерфакс-Україна
Події
20:15 08.05.2025

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

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Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Ще раз привітав з обранням на посаду й побажав успіхів. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Сторони обговорили потенціал партнерства між Україною та Німеччиною і домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей, наголосив президент.

"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую!", - вказав він.

"Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час. Дякую за підтримку з боку Німеччини в захисті життів наших людей і міжнародного права", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #розмова #зеленський #мерц

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