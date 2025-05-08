Інтерфакс-Україна
Події
18:12 08.05.2025

Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

1 хв читати
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку, унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули, повідомили в четвер у Національній поліції України.

"Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

Повідомляється, що спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного стрілця.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Як повідомлялось, декілька людей загинуло в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області в четвер внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий.

Теги: #стрілець #затримання #софіївська_борщагівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 08.05.2025
У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

10:14 02.05.2025
Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

15:23 01.05.2025
Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

22:12 18.04.2025
Поліцейські затримали двох підлітків, що побили військового у Гідропарку

Поліцейські затримали двох підлітків, що побили військового у Гідропарку

14:45 17.04.2025
У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

04:36 06.04.2025
У Дрогобичі через затримання водія зупинився рух автобусів, в ТЦК відповіли

У Дрогобичі через затримання водія зупинився рух автобусів, в ТЦК відповіли

17:22 01.04.2025
Пропагандист з пулу Медведчука Молчанов затриманий у Польщі та переданий до України

Пропагандист з пулу Медведчука Молчанов затриманий у Польщі та переданий до України

22:05 19.03.2025
Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

16:39 17.03.2025
На Київщині затриманий офіцер ВСП ЗСУ на хабарі в $10 тис. за сприяння переведенню в тилову частину

На Київщині затриманий офіцер ВСП ЗСУ на хабарі в $10 тис. за сприяння переведенню в тилову частину

15:46 17.03.2025
У Північній Македонії затримано 20 осіб у зв’язку з пожежею в нічному клубі - ЗМІ

У Північній Македонії затримано 20 осіб у зв’язку з пожежею в нічному клубі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

На Харківщині підірвався підліток, його шпиталізовано

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Президент присвоїв полковнику Павлу Розлачу звання Герой України

РФ і КНР продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА