Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку, унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули, повідомили в четвер у Національній поліції України.

"Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

Повідомляється, що спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного стрілця.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Як повідомлялось, декілька людей загинуло в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області в четвер внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий.