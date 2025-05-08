Інтерфакс-Україна
Події
16:54 08.05.2025

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

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У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

Декілька людей загинуло в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області в четвер внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий, повідомляється на сторінці Національної поліції України у Facebook.

"Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Софіївська Борщагівка безпосередню межує з Києвом.

Теги: #стрілянина #жертви #софіївська_борщагівка

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