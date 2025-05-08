Інтерфакс-Україна
Події
16:48 08.05.2025

РФ і КНР продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво

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КНР і РФ продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво між державами, розширювати масштаби і географію спільних навчань, ідеться у спільній заяві про подальше поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії держав, опублікованій на сайті Кремля в четвер.

"Сторони продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво на благо народів Росії та Китаю, а також глобальної та регіональної безпеки", - йдеться в документі.

"Сторони поглиблюватимуть взаємну довіру і взаємодію між збройними силами, розширюватимуть масштаби і географію спільних навчань, регулярно здійснюватимуть спільні морські та повітряні патрулювання, розвиватимуть обміни та співробітництво і на двосторонній основі, і в рамках багатосторонніх форматів, виводячи військове співробітництво між Росією та Китаєм на вищий рівень", - також наголошується в заяві.

Теги: #співробітництво #рф #кнр

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