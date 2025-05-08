Інтерфакс-Україна
Події
14:09 08.05.2025

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

2 хв читати
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила, вона фіксує, що без повернення викрадених дітей справжньої мирної угоди не буде, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Щойно Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила", - написав він у телеграмі у четвер.

Єрмак повідомив, що Резолюцію Європарламенту підтримали п’ять провідних політичних груп. За його даними, резолюція містить такі ключові положення:

1. Засуджує насильницькі дії Росії та співучасть Білорусі у злочинах проти українських дітей: убивства, примусові переміщення й депортації, незаконні всиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та мілітаризацію.

2. Закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти осіб і установ, причетних до цих злочинів.

3. Вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.

4. Закликає надати міжнародним організаціям доступ до всіх дітей, вивезених до Росії.

5. Засуджує насильницьке нав'язування громадянства РФ та державні програми усиновлення як інструменти примусової асиміляції.

6. Вимагає посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей.

7. Закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

"Європарламент чітко заявляє: Без повернення викрадених дітей — жодної справжньої мирної угоди. Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", - наголосив Єрмак.

Теги: #діти #європарламент #резолюція #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 08.05.2025
Електропостачання в Полтавській області відновлено після ворожої атаки безпілотників

Електропостачання в Полтавській області відновлено після ворожої атаки безпілотників

03:14 08.05.2025
П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

23:33 07.05.2025
Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

03:36 06.05.2025
На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

16:36 05.05.2025
Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

20:05 02.05.2025
На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

18:29 02.05.2025
В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

15:50 02.05.2025
Україна повернула ще шістьох дітей на підконтрольну територію

Україна повернула ще шістьох дітей на підконтрольну територію

18:56 01.05.2025
Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

13:32 01.05.2025
Публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати їхні права - освітній омбудсмен

Публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати їхні права - освітній омбудсмен

ВАЖЛИВЕ

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

ОСТАННЄ

Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови до осені має запрацювати – Арахамія

У Куп’янську рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів будівлі КП, зруйнованої ворожим авіаударом

Порошенко перед голосуванням за угоду про копалини нагадав про гарантії безпеки та підтримку США

Президент присвоїв голові СБУ Малюку звання Герой України

Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

Девіс і Шмигаль обговорили впровадження Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА