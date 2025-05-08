Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила, вона фіксує, що без повернення викрадених дітей справжньої мирної угоди не буде, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Щойно Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила", - написав він у телеграмі у четвер.

Єрмак повідомив, що Резолюцію Європарламенту підтримали п’ять провідних політичних груп. За його даними, резолюція містить такі ключові положення:

1. Засуджує насильницькі дії Росії та співучасть Білорусі у злочинах проти українських дітей: убивства, примусові переміщення й депортації, незаконні всиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та мілітаризацію.

2. Закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти осіб і установ, причетних до цих злочинів.

3. Вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.

4. Закликає надати міжнародним організаціям доступ до всіх дітей, вивезених до Росії.

5. Засуджує насильницьке нав'язування громадянства РФ та державні програми усиновлення як інструменти примусової асиміляції.

6. Вимагає посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей.

7. Закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

"Європарламент чітко заявляє: Без повернення викрадених дітей — жодної справжньої мирної угоди. Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", - наголосив Єрмак.